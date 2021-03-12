رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:40 ص
ضبط مخزن أدوية
ضبط مخزن أدوية
ولاء القاضى
طباعة
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط مخزن أدوية دون ترخيص بقرية الفرعونية بمركز أشمون والتحفظ على 27 ألفًا و200 عبوة من الأدوية، بقيمة إجمالية تقارب 213 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة قامت بها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل، أفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة على الصيدليات بمركز ومدينة شبين الكوم، بالتعاون مع مباحث شبين الكوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المخالفة للتسعير الجبري وكذا ضبط عينات مجانية معروضة للبيع بقيمة مالية تقارب 93 ألف جنيه، وقد تم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية
ضبط مخزن أدوية دون ترخيص في المنوفية

موضوعات متعلقة

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لقاح «أسترازينيكا» يُظهر فاعلية كبيرة فى فرنسا

كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 12 مليون شخص بلقاح كورونا قبل يونيو

«كورونا» يضرب الصحة العقلية لثلث الشعب الأمريكى

«كورونا» يفرض على كوريا الجنوبية مد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

تخريب عقار شارع طوسون التراثي مستمرا.. وغلقه بالجنازير (فيديو)

غدا في أتيليه العرب.. معرضان لمحمد مندور وأمل نصر

مناقشة رواية «نسائيات» بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات