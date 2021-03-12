وزير المالية الألماني يعلن استئناف تقديم مساعدات كورونا بشكل فوري

من المقرر أن تتلقى الشركات المتضررة من أزمة جائحة كورونا، مجددا وعلى الفور، مدفوعات مقدمة من الحكومة الألمانية الاتحادية في إطار حزمة المساعدات المخصصة لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.وقال وزير المالية بيتر ألتماير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "المدفوعات الخاصة ببرامج مساعدات كورونا تبدأ من جديد اليوم... هذه أخبار جيدة لشركاتنا بسبب حالات الاحتيال، كان لا بد من إيقاف المدفوعات على نحو مؤقت من قبل".أوقفت الحكومة الألمانية المدفوعات نهاية الأسبوع الماضي بعد عدة حالات احتيال.وقالت متحدثة باسم وزارة المالية للصحيفة: "كان التوقف عن السداد لفترة وجيزة مطلبا قانونيا وضروريا من أجل التحقق من المخالفات بالتعاون بين سلطات التحقيق الجنائي، وكذلك المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وزارة المالية الألمانية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاحتيالات في المستقبل".