نائب بالشيوخ يطالب بمواجهة تهريب الجلود لحماية المنتج المحلي

طالب المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة مواجهة ظاهرة تهريب الجلود من الخارج إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك الاستيراد العشوائي.وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن صناعة الجلود من الصناعات الحيوية والمهمة داخل مصر مع توجه الحكومة للتوسع في إنشاء مراحل جديدة من مدينة الروبيكي العالمية للجلود، وهو ما يستوجب حمايتها من أي خطر يهددها.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستيراد العشوائي يتنافى مع جهود الدولة نحو تصدير الجلود محلية الصنع للخارج، وهو ما يؤثر على حياة أكثر من 17 ألف منشأة تعمل في مجال المنتجات الجلدية في مصر نتيجة لدخولها منافسة غير عادلة مع الجلود المهربة من الخارج وغير المطابقة للمواصفات والتي تكون بأسعار أقل من المحلية ما يجعلها أكثر إقبالا من جانب المواطنين.وحذر "الجندي"، من عدم السيطرة ما سيؤدي إلى حالة من الركود في صناعة الجلود محليا ويضيع جهود الدولة في دعم هذه الصناعة وتطويرها.وطالب بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة الكاملة على المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة عمليات التهريب المستمرة حفاظا على هذه الصناعة التي تتميز فيها مصر بتاريخ طويل، والتشديد على الموردين بتقديم مستندات الشحن وفق أسعار فعلية وليست وهمية أو مزيفة والرقابة والتفتيش على منافذ البيع.