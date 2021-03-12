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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر في القليوبية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:19 ص
أطنان قمامة
أطنان قمامة
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر في القليوبية، حملة نظافة عامة ورفع كافة القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية والطريق السريع "بنها - المنصورة"، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، رفع 110 أطنان تقريبا من القمامة ومخلفات من المقلب الوسيط والمحولة من الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية والطريق السريع، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى المقلب العمومى بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق وقرى الوحدات المحلية على مدار اليوم حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين مع ضرورة التطهير المستمر مضيفا أننا نولى ملف النظافة وجمع القمامة أهمية كبيرة جدا من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالقاء القمامة فى الصناديق المخصصة والمنتشرة بالشوارع لجمع القمامة بها بدلا من وضعها فى الشوارع وترك الصناديق فارغة وذالك لحين نقلها إلى المقلب الوسيط والعمومى حفاظا على البيئة والصحة العامة والمظهر الجمالى والحضارى.
رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر في القليوبية
رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر في القليوبية
رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر في القليوبية
رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر في القليوبية

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