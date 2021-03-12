كوميديا دينا الشربيني ومصطفى خاطر في برومو «ثانية واحدة»

طرحت شركة السبكي فور سينما البرومو الدعائي الأول لفيلمها الجديد "ثانية واحدة" للنجمين مصطفى خاطر ودينا الشربيني، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.ويقدم البرومو حالة كوميدية بين خاطر والشربيني، حيث يُظهر تعرض مصطفى خاطر لحادث يفقده عقله، بينما تعمل دينا الشربيني كمديرة إقليمية لأكبر محرك بحث في العالم، في إطار اجتماعي كوميدي.فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبوسريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.