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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:09 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
رضوي عبدالغني
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شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط مشرحة زينهم، بالتزامن مع تسليم جثامين ضحايا حريق العبور، وانتشرت قيادات أمنية ومجندون في الشارع المؤدي إلى المشرحة، لتأمين مقر المشرحة والأهالي.

توافد أهالي الضحايا الي مشرحة زينهم، صباح اليوم، من أجل استلام ضحاياهم والتعرف علي ذويهم من خلال تحليل الـ Dna الذين راحوا ضحية حريق العبور، في مشهد مأساوي مليء بالحزن والحسرة.


وكشفت المعاينة، أمس، لموقع حريق مصنع ملابس العبور، اشتعال النيران بالطابق الأرضي، والتي تسببت في مصرع 20 شخصًا بينهم 12 جثمانًا مجهول الهوية.

وكان قد شب حريق هائل فى مصنع للملابس فى مدينة العبور، أمس، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان فى محاولة للسيطرة على النيران، وتم نقل الجثث وإخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفيات فى العبور والقاهرة والشرقية، وتم تحرير محضر وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي للمكان لفحص الحريق لمعرفة أسبابه وحصر التلفيات والخسائر والتصريح بدفن الجثث.
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)
إجراءات أمنية أمام مشرحة زينهم تزامنا مع استلام ضحايا حريق العبور (صور)

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