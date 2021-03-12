مصادر أوروبية: أردوغان يشعر باليأس لفشله في استرضاء بايدن

كشف موقع "بيزنس انسايدر" الإخباري الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشعر باليأس لفشله في جذب انتباه الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن، مشيرا إلى أن الأول قام في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من التحركات لمحاولة استرضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن جميعها باءت بالفشل.وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين، أن بايدن يتجاهل أردوغان تماما، حتى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عندما صرحت بأن الرئيس الأمريكي قد يتصل بنظيره التركي "في مرحلة ما"، لم تعط أي تفاصيل بشأن ذلك الأمر.وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه منذ الإعلان عن فوز بايدن في الانتخابات- وحتى قبلها بأيام- اتجه إردوغان إلى اتخاذ مجموعة من التحركات كمحاولة لاسترضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث قام باستبدال مسؤولين تركيين كبار تراهم واشنطن والاتحاد الأوروبي مرتبطين بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.و وفقا للموقع فهؤلاء المسؤولين هم، مراد أويسال، محافظ للبنك المركزي التركي، وبيرات ألبيرق، وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، كما عرض في فبراير الماضي، مفاوضات لكسر الجمود بشأن برنامج مقاتلات "إف-35"، بعدما أنهت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب دور تركيا في تصنيع المقاتلة، بسبب صفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" التي حصلت عليها أنقرة.ولفت التقرير إلى أنه رغم كل هذه المحاولات والتحركات من الجانب التركي، تجاهل بايدن كل الخطوات التي اتخذها اردوغان واعلن "البنتاجون" أن الإدارة الأمريكية ستواصل سياسة استبعاد تركيا من برنامج الأسلحة.ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن "تحركات إردوغان تظهر أنه مدرك أن بايدن لن يغض الطرف عن أفعاله وسياسته"، كما ذكر مصدر أوروبي آخر، مقيم في أنقرة طلب عدم الكشف عن هويته، أن تعامل بايدن مع أردوغان بهذا القدر من التجاهل واللامبالاه هو "أمر متوقع للغاية".وتابع التقرير، بحسب آراء مسؤولين، أن الرئيس التركي يسعى لعلاقات جيدة مع بايدن لأسباب كثيرة منها، المحاكمة المرتقبة في نيويورك لبنك "خلق" التركي المملوك للدولة، والتي من المقرر البدء فيها هذا الشهر في نيويورك، كما أفاد موقع "Law.com" العام الماضي، بسبب تورطه البنك في السماح لإيران بغسل عشرات المليارات من الدولارات لتجنب العقوبات الأمريكية.واعتبر الموقع الأمريكي أن استقالة محمد هكان أتيلا الذي تولى منصب نائب المدير العام لبنك خلق، يعد آخر التحركات التي اتخذها أردوغان لاسترضاء بايدن، فوجود أتيلا في هذا المنصب، أثار غضب المسؤولين الأمريكيين لا سيما بعد أن تمت إدانة أتيلا في عام 2018 في نيويورك وحُكم عليه بـ 28 أشهر في السجن.كما ذكر التقرير أن المحاكمة الوشيكة لبنك خلق- والتي قد تؤدي إلى فرض غرامات محتملة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات وتهدد وصول تركيا إلى أنظمة تحويل الأموال الدولية- تُظهر مدى حاجة أردوغان لتحقيق السلام مع الإدارة الجديدة.وفي إشارة إلى قضية البنك التركي، قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ "بيزنس انسايدر": "يعتقد الأتراك أن ترامب كان لا يهتم حقًا، لكن بايدن يهتم ويعرف من لديه القوة الحقيقية في العلاقة، والآن أردوغان يقف بجانب الهاتف منتظرا لمدة شهرين تقريبًا مكالمة من بايدن، مضيفا كان ينبغي على أردوغان أن يستخدم إدارة ترامب المتعاطفة لحل هذا الوضع وإنهائه، لكنه كان متعجرفًا وقرر أن يتجاهله تمامًا".وواصل المصدر قائلا "الآن هو بحاجة إلى التعامل مع بايدن في العديد من القضايا، لكن القضية التي من الواضح أن تركيا مخطئة فيها تظل مطروحة على الطاولة وعلى وشك أن يتم حلها في قاعة محكمة عامة. وقد لا يتصل به بايدن إلا بعد المحاكمة."