وفد مصري يزور الامارات لمتابعة تجهيزات جناح مصر بإكسبو دبي 2020

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إنجاح المشاركة المصرية بإكسبو دبى 2020 تمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الدولي والذى يعقد لأول مرة بالمنطقة العربية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا وتواصلا مستمرا بين المسؤولين في البلدين، لإخراج المشاركة المصرية بالصورة التي تليق باسم ومكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي.وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أنه فى إطار متابعة الأعمال التحضيرية للمشاركة المصرية بفعاليات إكسبو دبي 2020، فقد قام وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالإكسبو، بزيارة الى مدينة دبي وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح المصري وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة الإكسبو من الجانب الاماراتي بهدف إنجاح هذا الحدث العالمي والذي يقام بمشاركة 192 دولة، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.