مشاكل طفيفة في التنفس.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ أبو

حالة أبو الصحية

وأكد أبو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، أنه يشعر ببعض آلام في الجسم مع ارتفاع طفيف في درجة حرارته، لافتًا إلى أنه يستطيع التنفس إلى حد ما أفضل من المرة الأولى التي أصيب بها ديسمبر الماضي.



وأشار أبو أنه قام بعزل نفسه عن أسرته عندما ارتفعت درجة حرارته، مشيرًا إلى إجراء لتحليل الـ pcr والذي ظهرت نتيجته إيجابية.



ونفى أبو إصابة زوجته بكورونا حاليًا، ذاكرًا أنها أصيبت بالفيروس مرتين في أغسطس ثم في ديسمبر الماضيين.





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ونفى أبو إصابة زوجته بكورونا حاليًا، ذاكرًا أنها أصيبت بالفيروس مرتين في أغسطس ثم في ديسمبر الماضيين.

تحدث الفنان أبو، عن تطورات حالته الصحية، بعدما أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية منذ أيام قليلة.