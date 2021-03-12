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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل إنشاء اول منطقة لوجستية بطلخا بالدقهلية (خرائط)

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:05 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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يضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس أول منطقة لوجستية بمحافظة الدقهلية، يوم الأحد المقبل، والتي أعلن عنها الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

" الدستور" تنفرد بنشر خريطة المنطقة والمعلومات التفصيلية الفرصة الاستثمارية عنها، وهي منطقة لوجيستية إقليمية علي مساحة 46 فدان بأسلوب الاستحواذ، وملك جهاز تنمية التجارة الداخلية وتقع في طلخا محافظة القليوبية.

وبلغت تكلفة الترفيق المتوقعة 60 مليون جنيه، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة 4.5 مليار جنيه، والعمالة المباشرة المتوقعة 7000عامل، والعمالة غير المباشرة 21 ألف عامل.

و كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي ما نفذه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين على أرض الواقع، تبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة، وتتضمن المشاريع، مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية.

وأشار في تصريح لـ "الدستور"، إلى أن عدد المشروعات المستهدفة تصل إلى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية، وقام الجهاز مؤخرا بطرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات، وهي (القليوبية والإسماعيلية والوادي الجديد وجنوب سيناء وبني سويف)، موضحا أنه يتم طرح المشروعات للشركات والكيانات المتخصصة سواء قطاعي الأعمال العام والخاص محليا ودوليا، والتي يتوفر لديها الخبرة في إنشاء وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة.

وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة العمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
تفاصيل إنشاء اول منطقة لوجستية بطلخا بالدقهلية (خرائط)
تفاصيل إنشاء اول منطقة لوجستية بطلخا بالدقهلية (خرائط)

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