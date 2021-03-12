ارتفاع مستمر لسعر الدولار واليورو أمام الليرة التركية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا بالأسواق التركية، وارتفع سعر الدولار إلى 7.56 ليرة بعدما سجل أمس 7.44 ليرة.وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر اليورو ليسجل 9.03 ليرة، بعد أن وصل أمس إلى 8.90 ليرة، فيما استقر سعر جرام الذهب عند 415 ليرة.كان مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة.تأتي الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر «بنك خلق» الحكومي التركي.