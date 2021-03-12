818 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 177 ألفًا و104 إصابات.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية أن 277 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 165 ألفًا و718 متعافي.وبحسب وزارة الصحة، توفى 4 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و243 وفاة، بينهم 835 مصابًا بالفيروس التاجي توفوا بسبب أمراض أخرى لديهم.