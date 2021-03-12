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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف أسوان تفتتح مسجدى الرحمن والسيدة زينب بكوم أمبو

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:31 ص
أوقاف أسوان تفتتح
أوقاف أسوان تفتتح مسجدي الرحمن
أسوان_إسراء توفيق
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تفتتح مديرية أوقاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد عزت، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مسجدين بمركز كوم أمبو، أحد المراكز التابعة للمحافظة، وهى: مسجد الرحمن، بمنطقة السلسلة بحري بقرية المنشية، ومسجد السيدة زينب بقرية المنشية شرق.

ويأتي ذلك ضمن افتتاح وزارة الأوقاف لـ55 مسجدًا بعدد من محافظات الجمهورية، وجهود الوزارة في التوسع وأعمار بيوت الله ''عزوجل''.

ويلقي الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بمسجد مسجد الرحمن، بمنطقة السلسلة بحري بقرية المنشية، وتأتي تحت عنوان ''حق الوطن والشهادة في سبيله''.

وتتضمن خطبة الجمعة أبرز النقاط التالية: أن الشهادة في سبيل الله ''عزوجل'' تظل متفردة عن غيرها من المكارم والمعالي التي ينالها أهل الطاعات، ذلك لأنه لا يجود بنفسه إلا عظيم، ويعلم أنه يقدم على عمل عظيم يستحق أن يضحي لأجله، ولعظم أمر الشهادة وعلو قدرها ومنزلتها كانت مقامًا لا يبلغه كل أحد، إذ هي اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه وتعالى: ''وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين'' صدق الله العظيم.

ويأتي افتتاح مديرية الأوقاف للمسجدين، اليوم الجمعة، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

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