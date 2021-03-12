«أوقاف بنى سويف» تفتتح 13 مسجدًا بتكلفة 27 مليون جنيه (فيديو)

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 13 مسجدًا جديدًا بجميع مراكز المحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد الجديدة والتي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 72 مسجدًا داخل المحافظة.وقال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إنه تم افتتاح 13 مسجدًا جديدًا بتكلفة 27 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف على متابعة المساجد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من اصطحاب كل مصلى يذهب إلى المسجد السجادة الشخصية ومرتدى الكمامة والالتزام بعلامات التباعد.وشملت الافتتاحات مساجد: "العتيق القديم بقرية السعادنة بمركز بنى سويف، والرحمن بعزبة العاقولة بقرية طنسا بمركز ببا، والحاج سلامة بقرية بهبشين بمركز ناصر، وأبو بكر الصديق بباض العرب ببندر بنى سويف، والفتح بعزبةباغوص بقرية هربشنت بمركز ببا، وعلى غرام بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، والبر والتقوى بقرية بنى حمد بمركز بنى سويف، والرحمن بعزبة نجع العرب بقرية 2 بمركز سمسطا".كما شملت الافتتاحات مساجد"الحلوانى ال جوهر بقرية دلهانس بمركز الفشن، وعلى عوض بقرية بهبشين بمركز ناصر، وأبو الريش بعزبة أبو الريش مجلس قرورى مازورة بمركز سمسطا، وأحباب رسول الله بقرية الشماشرجى ببندر سمسطا، والتقوى بقرية أشمنت بمركز ناصر".