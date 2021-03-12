تراجع قياسي للتجارة الخارجية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي في يناير

سجلت التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي تراجعا قياسيا في يناير، الشهر الأول بعد خروج لندن الفعلي من السوق الموحدة اثر بريكست، كما أعلن مكتب الاحصاء الوطني اليوم الجمعة.وقال المكتب إن صادرات البضائع نحو الاتحاد الأوروبي تراجعت بحوالى 41% والواردات من دول الاتحاد بنسبة 29%.وأضاف انه من حيث الاسعار والحجم "هذا أقوى تراجع خلال شهر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام في يناير 1997".