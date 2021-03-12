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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3121 إصابة جديدة و95 وفاة بكورونا في بلغاريا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:34 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 272 ألفا و700 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 95 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء كوفيد- 19 إلى 11 ألفا و94 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 39 ألفا و823 شخصا، من بينهم 6 آلاف و604 مرضي بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من ضمنهم 502 في وحدات العناية المركزة.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 1734 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 221 ألفا و783 شخصا منذ بدء الجائحة.

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