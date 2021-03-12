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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:35 ص
الفلبين كورونا
الفلبين كورونا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 آلاف و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 611 ألفا و618 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن 272 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 546 ألفا و912 متعافٍ.

وحسب الوزارة، توفى 87 شخصا خلال الـ(24) ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفا و694 وفاة.

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