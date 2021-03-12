إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحول الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية والمائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.وأوضحت موانئ البحر الأحمر، أنه تم إيقاف كل الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.وأكد مصدر مسئول بميناء الغردقة لـ"الدستور"، أنه تم وقف جميع الأعمال علي رصيف الميناء، وستتم عودة العمل عليها فور تحسن حالة الطقس وهدوء الأمواج بالبحر.