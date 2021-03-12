التشيك: لا نرى سببا لتعليق استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

قالت السلطات الصحية في جمهورية التشيك إنها لا ترى سببا لتعليق استخدام لقاحات شركة استرازينيكا المضادة لفيروس كورونا في البلاد، وذلك في أعقاب مخاوف من تسببه بتجلط الدم في الدنمارك والنمسا.وقال معهد الرقابة على الأدوية في التشيك، حسبما نقل (راديو براغ) الدولي اليوم الجمعة، إن الدفعة من لقاح "استرازينيكا" التي أثارت القلق في الخارج لم يتم تسليمها إلى جمهورية التشيك.وكان وزير الصحة التشيكي يان بلاتني، قد طمأن أمس المواطنين بشأن أمان لقاح استرازينيكا، قائلا إنه لم يتم إثبات وجود أي علاقة سببية بين اللقاح وأحداث تجلطات الدم حتى الآن، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل جوهرية مرتبطة بلقاح استرازينيكا في البلاد.يشار إلى أن النمسا أعلنت الإثنين الماضي تعليق استخدام دفعة محددة من جرعات أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عامًا من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقيها اللقاح.كما علقت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، استخدام اللقاحات من تلك الدفعة التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضم مليون جرعة. لكن الدنمارك علقت استخدام لقاح أسترازينيكا بالكامل وليس دفعة من جرعاته، وحذت آيسلندا والنرويج حذوها في وقت لاحق أمس الخميس، مشيرتين إلى مخاوف مشابهة.