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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

حظر «تيك توك» فى باكستان لعدم التزامه بالقوانين المحلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 ص
تيك توك»
تيك توك»
وكالات
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حظرت باكستان تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، للمرة الثانية، خلال أقل من عام، بعد أن ذكرت محكمة أن التطبيق الصيني للتواصل الاجتماعي، لم يستجب لأمر سابق لمحتوى معتدل، طبقًا للقوانين المحلية.

وذكرت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان، الليلة الماضية أنها أصدرت تعليمات للقائمين على الخدمة "بحظر الوصول على الفور" للتطبيق الذي يحظى بشعبية "في امتثال يحظى بالاحترام لأوامر محكمة بيشاور العليا".

وقال أحد ممثلي الإدعاء ومحام عن الهيئة لوسائل إعلام محلية إن المحكمة قضت بحظر التطبيق بسبب عدم فلترة المواد المبتذلة منه.

وقامت باكستان بإلغاء حظر التطبيق في أكتوبر الماضي بعد أن أكدت إدارة الشركة للسلطات أنها ستعمل على "تخفيف" محتواه وفقًا للقوانين المحلية.

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