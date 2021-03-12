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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «نسائيات» بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:49 ص
رواية نسائيات
رواية نسائيات
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، أمسية ثقافية لمناقشة رواية "نسائيات" والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتبة مني منصور.

هذا ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كل من: الناقد شوقي بدر يوسف، والناقدة فاطمة عبد الله، ويدير اللقاء الشاعر والناقد عاطف الحناوى.

ومني منصور سبق وصدرت لها روايات: "أيام بلا حب"، 2015 و"حلم أبي"، 2016 و"يوميات امرأة عارية"٬ "تابوت الماء" بالإضافة إلي مجموعة قصصية بعنوان "دموع قطر الندى" 2014.

ومما جاء في الرواية نقرأ: "مسحت دموعي بطرف كمي وأنا أتوجع من أثر ضرب الشاوش.. تحية صباحية منه.. حيث هوى بكفه صافعا إياي على ظهري وهو يسوقني أمامه كراعٍ يسوق خرافه.. لمعت عينا الضابط كأن مرايا دموعي عكست رثاءه لحالي لاستخدام البطش مع هذا الجسد الذي هرم.. وأصبح خاويا.. إلا من عظام يكسوها جلد.. جل ما أستطاع فعله.. أن أشار بوجهه الغاضب إليه بالانصراف.. بكلمات رصينة يغلفها القسوة حاول أن يخفي إشفاق قلبه...".
"حين سأل عن إسمي؟ بملامح مغلفة بالدهشة.. أجبته:
- روح...
أخذ يعيد الكلمة ساخرًا:
- "روح".. حتما روحا شريرة!
ضاحكا ملئ شدقيه.. وعلى خجل يتمنى الكاتب - الذي يدون التحقيق- وهو يخفي رأسه داخل الملف لو استطاع أن يركلني بقدمه.. كي اسقط من على مقعدي القريب منه والذي جعله يشعر بالغثيان من رائحتي...".

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