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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة بمدارس الوادى الجديد

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:44 ص
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة غدًا السبت، بجميع مدارس المحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأشار "النيلى" إلى أنه تم جمع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لإكسابهم مهارات التحكيم، على أن يتم إجراء التصفيات لمسابقتى المعلم المثقف والتنافس المعرفى بجميع المدارس وعقب الانتهاء منها يتم التقييم على مستوى الإدارات التعليمية ومن ثم التقييم على مستوى المديرية.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي، وبكل دقة وشفافية.

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