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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع أسماك فاسدة بقرية شبرا بتوش في المنوفية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:46 ص
مصنع أسماك فاسدة
مصنع أسماك فاسدة
ولاء القاضى
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شنت مديرية الصحة والتموين حملة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية، والتي تمكنت من خلالها ضبط مخزن لبيع لتصنيع السردين فى قرية شبرا بتوش التابعة لمركز تلا، حيث تم ضبط كميات كبيرة من سمك سردين فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن غير مرخص.

عبارة عن بادروم منزل منتشر به الحشرات بشكل واضح، فضلا عن انتشار روائح كريهة في المكان نتيجة "طفح المجاري" في المكان.

وقامت الحملة المكبرة بالحصول على عينات من هذه المواد المضبوطة، وتم تحرير محضر أمن دولة عليا بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وتواصل مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، شن حملاتها المكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخازن في نطاق المحافظة لضبط الخارجين علي القانون وحفاظا علي سلامة وصحة المواطنين، ومنع بيع أي مأكولات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

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