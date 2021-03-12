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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة القلب المقدس تُنظم فعاليات اليوم الثاني من «تساعية الصلاة»

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:46 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
مونيكا جرجس
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قال الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون البطريركية، إن كنيسة القلب المقدس اللاتينية بالإبراهيمية بالإسكندرية، نظمت اليوم فعاليات اليوم الثانى من تساعية الصلاة المخصصة لإكرام القديس يوسف البتول.

وأشار إلى أن الفاعلية بدأت بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء بغيط العنب، كما ألقى كلمة العظة حول فضائل القديس يوسف، الزوج المثالى والأب، والمربي المحب، والذي تحلى بفضائل الآباء إبراهيم فى ايمانه وإسحق في رجائه ويعقوب في محبته.

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