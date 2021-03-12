زيادة كبيرة في إنفاق الحكومة على المستشارين من الخارج بألمانيا في 2020

ارتفع إنفاق الحكومة الألمانية على الاستعانة بخدمات المستشارين الخارجيين بشكل ملحوظ مرة أخرى في العام الماضي.وجاء في رد وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي استند إلى بيانات مؤقتة من بعض الوزارات، أن تكلفة الاستعانة بخدمات من مستشارين خارجيين بلغت 433.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 46% مقارنة بعام 2019.وبحسب الرد، اليوم الجمعة، انفقت وزارة الداخلية على الاستعانة بمستشارين خارجيين 204.3مليون يورو، تليها وزارة النقل (63.2 مليون يورو)، ثم وزارة المالية (52.7 مليون يورو)، ووزارة الصحة (41.9 مليون يورو).وكانت وزارة العمل هي الأقل تكلفة، حيث دفعت تكاليف المساعدة الخارجية بقيمة 698 ألف يورو.