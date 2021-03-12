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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 12 مليون شخص بلقاح كورونا قبل يونيو

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:44 ص
تطعيم شخص بلقاح كورونا
تطعيم شخص بلقاح كورونا
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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-جيون اليوم الجمعة إن حكومة بلاده ستسعى لإجراء التطعيم بوتيرة سريعة على نطاق واسع من خلال تسريع وتيرة التطعيم وتوسيع نطاقه ابتداء من الشهر القادم.

وأضاف جيونغ في تصريح أوردته وكالة أنباء يونهاب، أن الحكومة تستهدف استكمال تطعيم 12 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من هذا العام.

ودعا الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الداخلية والسلامة إلى الاستعداد التام لتشغيل مراكز التطعيم في جميع أرجاء البلاد في أسرع وقت ممكن وللتلقيح في مؤسسات طبية خاصة.

واوضح أنه سيقدم خطة التطعيم التي تشمل التطورات الجديدة مثل الجدول الزمني لإدخال اللقاح والقرار بشأن توسيع نطاق التطعيم إلى الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وغيرها، في مطلع الأسبوع القادم.

و بشأن الفصول الدراسية، قال رئيس الوزراء الكوري إن السلطات الصحية تضع الأولوية لتطعيم المعلمين في مدارس للأطفال المعاقين، ومعلمي الصحة المدرسية، متعهدا ببذل أقصى جهد لتطعيم باقي المعلمين باللقاح في أقرب وقت ممكن نظرا لظروف إمدادات اللقاح

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