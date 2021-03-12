وضع حجر أول منطقة لوجستية في الدقهلية الأحد المقبل

يضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل، حجر أساس أول منطقة لوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فدانا تقريبا، والتي أعلن عنها الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التقى اللواء وليد سيف مساعد وزير التموين، ووفد وزارة التموين المرافق له، بحضور منال الغندور السكرتير المساعد، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، ومسؤولى المساحة بالمحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والإدارية التى يتم اتخاذها بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة.وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد بالإشراف على أعمال لجنة التسليم لأرض المشروع لوزارة التموين، دونما إبطاء أو تأخير، مؤكدا ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اليوم، على أن تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع وكذا سرعة صرف التعويضات المقررة لأصحاب الأراضى بالمنطقة المذكورة، للبدء فورا فى تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية على أرض الواقع.وأوضح محافظ الدقهلية أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء الدقهلية.وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الاستثمارات فى تنفيذ مشروعات المنطقة تتم باستثمارات سعودية وستكون إضافة تنموية على أرض الدقهلية.وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالعرض الشخصى لأي معوقات تواجه تنفيذ الأعمال لوضع الحل الفورى وعدم إهدار الوقت والجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية التى توفر خدمات متعددة للمواطنين.وأكد محافظ الدقهلية، أن المناطق اللوجستية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، مضيفا أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانا تقريبا وتعد نقلة حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.