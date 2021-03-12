كوريا الجنوبية تمنح مواطني ميانمار تصاريح إقامة خاصة

أعلنت كوريا الجنوبية، منح مواطني ميانمار المقيمين على أراضيها تصاريح إقامة خاصة لأسباب إنسانية اعتبارًا من الاثنين المقبل، وسط تصاعد وتيرة العنف التي تشهدها البلاد في أعقاب الانقلاب الذي وقع شهر فبراير الماضي.وقالت وزيرة العدل الكورية الجنوبية بارك بيوم كي في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن القرار اتخذ "لأسباب إنسانية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الحملة القمعية للجيش" على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.وأفادت وزارة العدل الكورية الجنوبية في بيان لها بأن الإجراءات تغطي ما يقرب من 25 ألف مواطن من ميانمار يقيمون في كوريا الجنوبية.وأضاف البيان أنه من المقرر استمرار هذه الإجراءات حتى تستقر الأوضاع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.ووفقا لبيان وزارة العدل، من المقرر أن تصدر حكومة سول بموجب إجراءات الطوارئ تصاريح إقامة مؤقتة لأولئك الذين توشك تأشيراتهم على الانتهاء مع السماح أيضا لأولئك الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم بالفعل بالبقاء مؤقتًا حتى يصبح من الآمن العودة طواعية إلى وطنهم.وتمر ميانمار بأزمة منذ أوائل شهر فبراير الماضي عندما أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة وقمع المتظاهرين المناهضين للانقلاب بعنف.