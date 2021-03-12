فحص 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للعيون «نور حياة» بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.وأشار المحافظ إلى أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الخامسة والعشرين للمبادرة الرئاسية " نور حياة "، وذلك بمركز شباب بمم بمركز ومدينة تلا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.