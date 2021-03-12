عضو «رجال الأعمال»: كورونا أثرت على تنفيذ خطط دول العالم

قال المهندس أحمد السكري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وباء كورونا أثر على تنفيذ خطط مجالس الأعمال بين مصر والدول الأخرى فيما تتعلق بالزيارات ورحلات العمل للتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين المختلفة.وأضاف السكري لـ"الدستور"، أن بالرغم من كل التداعيات السلبية الناتجة الفيروس إلا أن الحكومة المصرية استطاعت مواجهة الأزمة بنجاح والعمل على تقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية من خلال إطلاق المبادرات وإصدار القرارات المحفزة واستمرار العمل في استكمال إنشاء المشروعات القومية التي بالتأكيد أدت إلى توفير فرص عمل.وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية أدت إلى الوقوف بجانب المستثمرين فى أزمتهم، لافتًا إلى أن دور جمعية رجال الأعمال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم.