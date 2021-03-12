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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ترخيص 54 مزرعة دواجن بالمنوفية خلال فبراير

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:14 ص
مزرعة دواجن
مزرعة دواجن
ولاء القاضى
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قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم المرور على 432 مزرعة، وعلى 9 أسواق و25 مصنع أعلاف بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي.

ولفت «الجمل»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تمت الموافقة على 54 ترخيصًا لتشغيل مزارع دواجن و52 ترخيصًا لمزارع ماشية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعمًا لصغار المربين وتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفًا أنه تم عمل معاينات للعديد من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيدًا للموافقة علي الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط.
وأشار مدير مديرية الزراعة أنه خلال شهر فبراير الماضي تم المرور والمتابعة على مساحة 8563 فدان حدائق فاكهة، وكذا مساحة 5442 فدان محاصيل خضر، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة لحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحصول الزراعي.

ترخيص 54 مزرعة دواجن بالمنوفية خلال فبراير
ترخيص 54 مزرعة دواجن بالمنوفية خلال فبراير
ترخيص 54 مزرعة دواجن بالمنوفية خلال فبراير
ترخيص 54 مزرعة دواجن بالمنوفية خلال فبراير

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