«الزراعة» تنظم حملات توعية بتربية الطيور المنزلية

كلف الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، المعامل الفرعية التابعة للمعهد والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، بتنظيم حملات توعية بالتربية الصحيحة للطيور المنزلية لزيادة دخل المرأة الريفية من جانب وحماية الطيور من مخاطر الأمراض الوبائية.وقال "شاهين" في تصريحات صحفية الجمعة، إن هذه الحملات تأتي في إطار المجتمعي لمعهد صحة الحيوان في التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية وخاصة المحليات ومديريات الزراعة والطب البيطري بمختلف المحافظات بما ينعكس على تطوير منظومة التربية الريفية للطيور في الريف المصري.