هبوط أسعار خام «برنت» بسبب تخفيضات كبار المنتجين

نزلت أسعار خام برنت اليوم الجمعة، لكنها حومت قرب 70 دولارا للبرميل إذ تتسبب تخفيضات يقوم بها كبار منتجي الخام في تقييد الإمدادات، فيما تتلقى السوق الدعم أيضا من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، 33 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 65.65 دولار للبرميل منخفضا 37 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة.وبعد مكاسب استمرت على مدى سبعة أسابيع متتالية، قد ينهي خام برنت عقد شهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع دون تغيير تقريبًا إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا يوم الإثنين عقب هجوم على منشآت نفط سعودية.كما تلقت المعنويات الدعم من قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي إلى حد كبير في أبريل.ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام، في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العالمي، بينما يسمح توزيع أوسع نطاقا للقاحات مضادة لكوفيد-19 للمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.وقالت أوبك أمس الخميس، إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام.وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحبا كبيرا من مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطرابا في إنتاج مصافي التكرير.وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة أسبوعية إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج.ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأمريكي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021، بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يوميا، بينما ستبلغ الكمية للعام بالكامل 11.36 مليون برميل يوميا في المتوسط مقارنة مع 11.32 مليون برميل يوميا في 2020.