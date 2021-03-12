استقبال 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5044 شاحنة.وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفًا و190 طنًا تشمل: 2400 طن رمل و11 ألفًا و310 أطنان فوسفات و7180 طن يوريا و3800 طن داي أمونيوم و2500 طن برادة حديد.وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفًا و879 طنًا تشمل: 1343 طن خشب زان و9632 طن حديد و2500 طن برادة حديد و5747 طن أبلاكاش و13 ألفًا 507 أطنان قمح و3500 طن ذرة و2173 طن صودا و5477 طن فول.وأوضحت الهيئة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1373 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات، وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسنغافورة وإنجلترا وهولندا وفرنسا وأمريكا والهند وساحل العاج وهونج كونج وسلوفينيا وبلجيكا وأسبانيا وألمانيا.وأكدت أن عدد الحاويات الواردة بلغت 986 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1256 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 121 ألفًا و214 طنا.بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139 ألفًا و439 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1294 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا.