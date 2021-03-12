مسيحي يتبرع بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامي، رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج، بفرش سجاد لمسجد محطة مياه سوهاج غرب، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مضيفا أنه يجرى حاليا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب، وأن من ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه أثناء تنفيذ تلك الأعمال شاهد القمص يوسف فرنسيس من مقر إدارته لجمعية بيت الرحمة أعمال الطلاء للمسجد فتقدم بهدية تتمثل فى سجاد لفرش المسجد، وكذلك مكنسة كهربائية، وذلك فى إطار تدعيم روح المحبة والإخاء بين مسلمي ومسيحي الوطن الواحد.وأكد اللواء المهندس محمد بدري، أن تلك المساهمة ليست بجديدة بين أبناء الوطن، وأن العلاقات الودية هي التي تسيطر على جميع المصريين، وأن هذه المبادرة تجسد مشهدا من مشاهد الوحدة الوطنية في مصر.