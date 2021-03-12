تحركات مكثفة للقوات التركية فى محيط عين عيسى بريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بوجود تحركات مستمرة بشكل متصاعد للقوات التركية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، على محاور التماس على بعد كيلومترات قليلة من بلدة عين عيسى.وورفعت القوات التركية، برفع سواتر ترابية واستقدام آليات عسكرية إلى المحاور الغربية لعين عيسى، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كانت تركيا تريد إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها هناك أم أن الأمر في إطار التحصين الاعتيادي.يذكر أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء 3 قواعد عسكرية تابعة لها في محيط عين عيسى خلال الفترة السابقة، واحدة مقابل عين عيسى عند المخيم، والثانية مقابل قرية جهبل شرقي عين عيسى، والأخيرة مقابل محطة الوقودغربي عين عيسى.يذكر أن قوات الجيش السورى أدخلت أمس الخميس معدات عسكرية إلى ناحية عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، حيث ضمت 6 دبابات و4 عربات دفع رباعي، بالإضافة إلى نحو 15 باصًا محملا بالجنود، وسيارات تحمل رشاشات من عيار23.