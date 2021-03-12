6 اجتماعات للجنة الدينية بالبرلمان لمناقشة عدة طلبات إحاطة

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات لها الأسبوع المقبل، وتناقش اللجنة في اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن النقص الشديد في الخطباء والأئمة والعمالة بالمساجد بمراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار خاصة وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، ووجود مساجد فى أشد الاحتياج إلى فرش في هذه المراكز ولم يتم فرشهم حتى الآن.وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مطالبة أئمة وخطباء المكافأة بالمساجد بالتثبيت على درجة مالية ثابثة، وصرف زي أزهري ومكتبة من قبل الوزارة أسوة بالأئمة المعينين.اما يوم الاثنين المقبل فستناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، ومحمد السعيد عوض، بشأن ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية في كافة محافظات الجمهورية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن الزيادة فى إيجارات الأراضي الزراعية في دائرة مركز زفتي، ومركز السنطة بمحافظة الغربية.كما تعقد لجنة الشؤون الدينية اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 بأرض مهبط المطار بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية، ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوي بمحافظة المنيا.