إيطاليا: مستعدون للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التأكيد على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعلى استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة، ودعمها على المسار الذي حددته عملية برلين وفي المراحل المقبلة من الانتقال المؤسسي.ورحب دي مايو، في بيان للخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة «اكي» الإيطالية للأنباء- بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي وبأغلبية كبيرة في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة.وأشار إلى أن الليبيين أظهروا بهذا التصويت إرادة كبيرة وتصميمًا على الرغبة في تجاوز الخلافات من خلال الحوار، وأيضًا بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.