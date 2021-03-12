العراق: مقتل جندي بنيران قناص داعش شمال شرق بعقوبة

قتل عسكري عراقي بنيران قناص داعشي بضواحي المقدادية في محافظة ديالى.وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نين، اليوم الجمعة، إن جنديًا قتل بنيران قناص داعش أثناء تواجده في نقطة عسكرية بقرية الخيلانية بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة.وفي السياق، عثرت قوة من الجيش العراقي والحشد الشعبي على نفقين لتنظيم داعش خلال عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الأنبار، وقامت بتدمير النفقين بالكامل.