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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرار جديد ضد صاحب شركة طباعة متهم بـ«تزوير» مستندات حكومية في الإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:32 ص
صاحب شركة طباعة
صاحب شركة طباعة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس صاحبة شركة خاصة للطباعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير أوراق حكومية وبنكية بقصد ترويجها علي عملائها بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي قسم التزيف لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحبة شركة خاصة بالطباعة وخدمات رجال الأعمال، كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية متخذةً من الشركة المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم القاء القبض عليها وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عُثر على عدد 2 جهاز حاسب آلي بفحصهما فنيًا، تبين أنهما مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من المستندات والبرامج والأختام المُستخدمة فى عملية التزوير، وطابعة ألوان مستخدمة في عملية التزوير، ومجموعة من التفويضات البنكية خالية البيانات ومعدة للتزوير ومجموعة من شهادات المنشأ وشهادات فحص النوعية المستخدمة فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "معدة للتزوير". كما تم العثور علي مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل" ومجموعة من نماذج الإحصاء الموحد وقسائم التحصيل تحمل خاتم شعار الجمهورية "مقلد" ومجموعة من طوابع الدمغة "مزورة".

وبمواجهة المتهمة قررت بقيامها بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامها بإصطناع تلك المحررات باستخدام أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة، بقصد بيعها لعملائها الراغبين في تخليص الأوراق الحكومية بقصد التربح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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