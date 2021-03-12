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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على اتيكيت جلوس ومشي المرأة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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لكل شيء يخص المرأة اتيكيت خاص به حتى طريقة الجلوس والوقوف والمشي فهم يدلون على الثقة بالنفس، والثقافة التي تتمتع بها المرأة، لذلك نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن الاتيكيت الخاص بطريقة الوقوف والجلوس والمشي التى يجب ان تظهر بهم كل امرأة في الأماكن العامة.

- اتيكيت الجلوس:
يجب ان تقف السيدة إلى جانب المقعد اولا، ثم تلامس باستخدام كفيها جانبي الوركين لشد الملابس، وتجلس على طرف المقعد، ثم ترجع ظهرها إلى الوراء، وتعقد الساقين الساق اليمنى خلف الساق اليسرى، وتضع يدها اليسرى على يدها اليمنى ليتمكن الأفراد من حولها من رؤية المحبس في إصبعها لينادوها بمدام او انسة، مع الحفاظ على الظهر مستقيما مع الحرص على أن يكون الحذاء موجه إلى الأرض.

- اتيكيت الوقوف:
الوقوف الصحيح بشكل يضع الجسم في وضع مستقيم، مع الحفاظ على الكتفين مشدودين إلى الوراء، والبطن مشدودة، أما إذا كانت السيدة تتحدث أثناء الوقوف، فممكن أن تشبك يديها من خلال ملامسة الأصابع ببعضها، مع ضرورة تجنب الهز أو الاتكاء على ساق واحدة.

- اتيكيت المشي:
يجب الحفاظ على الساقين مستقيمتين وثابتين، وتكون المشية مثل الـ catway.

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