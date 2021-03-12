انقطاع المياه بمناطق وسط مدينة أسوان لمدة 10 ساعات

تنقطع، مساء اليوم الجمعة، مياه الشرب عن عدد من المناطق بمدينة أسوان، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال ربط خط الانحدار الجديد بكورنيش النيل.ويشمل قطع مياه الشرب المناطق التالية: "طريق الكورنيش من مصر للطيران وحتى جامع النصر بجميع تفريعاته – شارع عباس فريد – الشارع الجديد – الشواربى القديم – منطقة السلطان أبو العلا".ويبدء انقطاع المياة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 1232021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 1332021.وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.