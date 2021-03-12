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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: جنود أتراك أطلقوا النار على الحدود البرية بين تركيا واليونان

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:45 ص
جنود أتراك
جنود أتراك
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كشفت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، عن أن جنودًا أتراكًا أطلقوا أعيرة نارية في الهواء مطلع الشهر الجاري عند الحدود البرية التي يرسمها نهر إيفروس الذي يفصل بين تركيا واليونان.

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن حرس حدود يونانيين وألمان كانوا يقومون بدوريات في المنطقة، التي تقع تحت مظلة وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، شهدوا إطلاق النار مرتين خلال يومي 5 و7 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت أن واقعتي إطلاق النار، اللتين أبلغ عنهما المدير التنفيذي لـ"فرونتكس"، فابريس ليجيري، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، وضعتا السلطات اليونانية في حالة تأهب مشددة لتجنب دخول المهاجرين من الجانب التركي من الحدود بطريقة غير قانونية.

وأشارت (كاثيميريني) إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين حاولوا دخول اليونان في فبراير من العام الماضي بأمر من أنقرة، مما أدى إلى حدوث مواجهة محتدمة مع أثينا والاتحاد الأوروبي.

وأكدت مصادر في الشرطة اليونانية أن الواقعة الأولى لإطلاق النار حدثت يوم الجمعة الموافق 5 مارس في منطقة تيشيرو، إذ أطلق جنود أتراك النار مرتين في الهواء لتخويف الجنود اليونانين والألمان، ولفتت المصادر إلى أن الجنود قاموا بتشغيل النشيد الوطني التركي عبر مكبر صوت خلال إطلاق النار.

وأضافت المصادر الشرطية أن الواقعة الثانية حدثت بعد مرور 48 ساعة في المنطقة ذاتها عندما أطلق جندي تركي النار في الهواء فور ملاحظته وجود حراس يقومون بدورية في الجانب اليوناني من الحدود.

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