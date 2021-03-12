نفوق وإصابة مواشي في حريق «عشش» بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، اليوم الجمعة، من السيطره على حريق هائل نشب ببعض عشش الفلاحين بقرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، نتج عنه احتراق لعشتين ونفوق 4 رأس ماشية وإصابة 5.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد استقبال بلاغًا من المواطنين، يفيد اشتعال النيران في بعض عشش مواطنين بقرية طنبشا، دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، لسيطرة على الحريق.وبالانتقال والفحص تبين، احتراق عشتين للمواشي ملك كلًا من "ر،ن"، "ع،غ"، من أهالي القرية، نتج عنه نفوق 4 رؤوس ماشية وإصابة 5، والسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.