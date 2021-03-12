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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: أسباب حريق مصنع العبور «غير معروفة»

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:26 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بشأن حادث حريق مصنع سبيد للكيماويات "الملابس الجاهزة" بالعبور بمحافظة القليوبية، والذي نتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، حيث تعمل اللجنة المعنية من النيابة العامة على استبيان الأمر، والتعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المصنع.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى أنه بالانتقال الفوري من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحريق، حيث بين التقرير نشوب حريق في جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، ولم يتمكن فريق عمل المديرية من دخول المنشأة وقت نشوب الحريق.

وكشف التقرير عن أن الخسائر الناتجة عن الحريق 20 حالات وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير سبق أن كلف مديرية القوى العاملة بالقليوبية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

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