أول صور للأطفال المتوفين في حادث «مركب الصيد» بالوادي الجديد

حصلت «الدستور» على أول صور للأطفال الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب مركب صيد ببركة صرف زراعي بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.وكان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.وتبين استقلال 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، وغرق 3 أطفال إنقاذ 5، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الخارجة العام.وأسفر الحادث عن وفاة يوسف ناصر يوسف معوض، محمد مصطفى سعيد، سليمان عمروالشاذلي.وتحرر محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.