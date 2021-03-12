ضبط صاحب شركة هارب من 3 سنوات سجن في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة.وكانت قوة أمنية ضبطت المتهم الهارب حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، والمحكوم عليه هارب في 93 قضية " تبديد – شيك" آخرهم قضية "شيك" والمحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات هارب من أحكام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.