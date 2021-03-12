القبض على نصاب استولى علي 3.6 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، أفادوا فيه بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 3 ملايين و600 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات، من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.