مصر تشارك فى الاجتماع الأول للذكاء الاصطناعى لإدارة الكوارث الطبيعية

ينظم قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات الاجتماع الافتراضي الأول للفريق المتخصص بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل إدارة الكوارث الطبيعية يومي 16 و17 مارس.وتشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الذي يسبقه ورشة عمل افتراضية حول الذكاء الاصطناعي لإدارة الكوارث الطبيعية، يوم 15 مارس.وتشمل أهداف الاجتماع مناقشة مجالات العمل ذات الأولوية والأثر المتوقع للعمل؛ تعيين أعضاء إدارة الفريق المتخصص، بمن فيهم نواب الرئيس؛ الاتفاق على خارطة طريق الفريق بشأن النواتج المتوقعة، وتحديد الجداول الزمنية، ونطاقات العمل والمحررين وإسناد المسئوليات إلى مختلف الأفرقة الفرعية؛ الاتفاق على خطط اجتماعات الفريق المقبلة، بما في ذلك تواتر الاجتماعات؛ استعراض المساهمات الخطية والتحديد الأولي للنواتج.وتهدف الاجتماعات الإقليمية إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق بشأن القضايا الرئيسية قبل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، كما تهدف إلى تعزيز العملية التحضيرية والتي ستركز على تحديد الأولويات والمبادرات الإقليمية ومراجعة القرارات أو صياغتها ومناقشة مجموعات الدراسة ودراسة المسائل ذات الصلة ووضع المبادئ التوجيهية والنصوص للإعلان.