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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تستمر في الصوم الكبير.. «الأرثوذكسية» تطلق أحدث حلقات «فرح عظيم»

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:20 ص
الصوم الكبير
الصوم الكبير
مونيكا جرجس
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، الحلقة الأحدث من سلسلة فرح عظيم، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتنطلق خلال الصوم الكبير، سلسلة من يوميات القراءة والتأمل في إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني لأبنائه خلال الصوم الأربعيني المقدس، وتنشر وتذاع حلقات السلسلة عبر صفحات المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة لمده 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور.

وتنظم الكنيسة خلال هذه الفترة عدة قداسات وفعاليات دينية، تحرص خلالها على تلبية الاحتياجات الروحية لشعبها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التأكيد على التباعد الجسدي، والسماح للشعب بحضور القداسات فى الكنائس فى حدود نسبة 25% من القدرة الاستيعابية.

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